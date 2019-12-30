На северо-западе страны растут цены на пикшу

По данным мониторинга Росрыболовства, за прошедшую неделю, с 23 по 29 декабря, в оптовом сегменте внутреннего рынка цены на мороженую рыбу демонстрировали в основном тенденцию к стабильности.

На северо-западе страны активный экспортный спрос обеспечил сохранение положительной динамики цен на пикшу, стоимость которой повысилась на 2,3%, до 176 рублей за килограмм. При этом цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы были стабильны вследствие снижения объёма закупок трейдерами и переработчиками.

Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с 17 по 23 декабря повысился на 0,3%.