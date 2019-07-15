По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 8 по 14 июля, цены в оптовом сегменте внутреннего рынка мороженой рыбы сохранили ранее сформированный курс на понижение.

На Северо-Западе увеличение объёмов предложения и нереализованных товарных запасов способствовали снижению цен на скумбрию и сельдь – на 2,7% и 5,6%, до 145 рублей и 85 рублей соответственно. Цены на другой популярный ассортимент сохранились на уровне предыдущего периода.

В данный период средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,3%.