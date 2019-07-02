По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 25 по 30 июня, цены в оптовом сегменте внутреннего рынка мороженой рыбы продолжили тренд на понижение.

На Северо-Западе увеличение объёмов предложения на фоне сокращения спроса и затоваривания складских мощностей способствовало снижению стоимости сельди и скумбрии – на 3,2% и 0,7%, до 92 рублей и 149 рублей за килограмм соответственно. Цены на другой популярный ассортимент сохранились на уровне предыдущего периода.

В период с 18 по 24 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,3%.