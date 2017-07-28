На Североморском рейде состоялась репетиция военно-морского парада и военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ

На Североморском рейде состоялась репетиция парада кораблей и эпизодов военно-спортивного праздника, который увидят гости столицы Северного флота в День Военно-морского флота России (ВМФ).

Во время праздничного мероприятия в парадном строю пройдут тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», большой десантный корабль «Кондопога», малый ракетный корабль «Рассвет», малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», морской тральщик «Машинист», базовые тральщики, пограничный сторожевой корабль «Полярная звезда» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Надводные корабли и подводные лодки в ходе репетиции военно-спортивного праздника отработали различные элементы тактических действий по своему предназначению. Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил провели траление условного фарватера, атомная и дизельная подводные лодки осуществили экстренное погружение и всплытие, малые противолодочные корабли атаковали подводную лодку условного противника с использованием реактивных глубинных бомб, а малый ракетный корабль выполнил подавление береговых целей на острове Малый Варламов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, одним из самых зрелищных эпизодов праздника станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации. Десантный отряд в составе большого десантного корабля «Кондопога» и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта на бронетранспортерах наплавом, которые будут вести огонь по огневым точкам условного противника, расположенным на берегу, холостыми боеприпасами.

Всего в военно-спортивном празднике принимают участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.