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Мурманская область. Арктика25.03.19 13:45

На СФ состоялся блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. Команда «Торос» - лидер

На ледовой площадке в Полярном Мурманской области состоялся блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги.  Всего в турнире приняли участие 5 детских хоккейных команд: «Спутник», «Гроза», «Торос», «Палубник» и «Альбатрос», образованные при командах объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

В команде «Спутник» играли дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты, сухопутных и береговых войск, в «Грозе» - объединения ВВС и ПВО, в «Торосе» - центра материально-технического обеспечения, в «Альбатросе» - Кольской флотилии разнородных сил, в «Палубнике» - палубной авиации. Возраст юных хоккеистов - 9-13 лет. В команде «Спутник», играли не только мальчики, но и девочки.

Игры блиц-турнира прошли по круговой схеме.

Детская хоккейная команда «Торос» выиграла со счетом 6:3 у «Грозы». «Палубник» и «Альбатрос» завершили игру со счетом 6:2. «Торос» выиграл 4:3 у команды «Спутник». Дети морских пехотинцев из команды «Спутник» выиграли у «Грозы» со счётом 13:1.

В полуфинале турнира за третье место сразились «Спутник» и «Палубник».  Со  счётом 10:2 победила  команда  из гарнизона морских пехотинцев.

В финале встретились команды «Альбатрос» и «Торос», между которыми разыгралась серьезная борьба. С преимуществом в одну шайбу победил «Торос», игра закончилась со счётом 6:5.

После окончания блиц-турнира состоялось награждение победителей, участникам были вручены сладкие подарки.

На ледовой площадке в городе Полярный Мурманской области состоялся блиц-турнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги.

Всего в турнире приняли участие 5 детских хоккейных команд: «Спутник», «Гроза», «Торос», «Палубник» и «Альбатрос», образованные при командах объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

В команде «Спутник» играли дети военнослужащих и гражданского персонала морской пехоты, сухопутных и береговых войск, в «Грозе» - объединения ВВС и ПВО, в «Торосе» - центра материально-технического обеспечения, в «Альбатросе» - Кольской флотилии разнородных сил, в «Палубнике» - палубной авиации. Возраст юных хоккеистов - 9-13 лет. В команде «Спутник», играли не только мальчики, но и девочки.

Игры блиц-турнира прошли по круговой схеме.

Детская хоккейная команда «Торос» выиграла со счётом 6:3 у «Грозы». «Палубник» и «Альбатрос» завершили игру со счётом 6:2. «Торос» выиграл 4:3 у команды «Спутник». Дети морских пехотинцев из команды «Спутник» выиграли у «Грозы» со счётом 13:1.

Как сообщает пресс-служба СФ,  в полуфинале турнира за третье место сразились «Спутник» и «Палубник».  Со  счётом 10:2 победила  команда  из гарнизона морских пехотинцев.

В финале встретились команды «Альбатрос» и «Торос», между которыми разыгралась серьезная борьба. С преимуществом в одну шайбу победил «Торос», игра закончилась со счётом 6:5.

После окончания блиц-турнира состоялось награждение победителей, участникам были вручены сладкие подарки.

 

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