На штабе сказали – управляющие компании устраняют

Специалисты административных округов совместно с депутатами городского Совета регулярно проводят плановые и внеплановые рейды по проверке работы управляющих организаций. Сегодняшний рейд в Первомайском округе города Мурманска начался с дворовой территории домов №№ 19-21 по улице Шабалина.

Ранее специалисты управления Первомайского округа в ходе планового объезда обнаружили в этом дворе нарушение правил благоустройства – складирование снега с торца здания. Дети играли на этой снежной горке и скатывались на проезжую часть. Вчера данное замечание было озвучено на очередном заседании оперативного штаба округа.

– Сегодня управляющая компания отреагировала на наше замечание, снег начали вывозить, – рассказал заместитель начальника управления Первомайского административного округа Игорь Корявко. – С начала года наши специалисты провели уже 11 проверок. Составлено 92 акта, 36 из них отправлены в административную комиссию.

– Вовремя убранные автомобили с проезжих частей и дворов – залог оперативной уборки снега. Комфорт во дворе во многом зависит от самих жителей дома, от их умения поддерживать диалог с управляющей организацией, – добавил депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой.