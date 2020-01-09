Мурманская область. Арктика09.01.20 10:05
На склонах горы Айкуайвенчорр проведут принудительный спуск лавин
Как сообщает Кировский филиал АО «Апатит», отдел лавинной безопасности предприятия 9 января с 11.00 и до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов в лавинном очаге «Дорога № 7» северо-западный склон горы Айкуайвенчорр.
Планируется кратковременное ограничение движения автотранспорта: по основной автодороге Кировск-23 км и по объездной автодороге Кировск-23 км.
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