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Мурманская область. Арктика12.04.18 07:00

На службу - через вагон-ресторан

На сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата состоялась пресс-конференция начальника организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота капитана 1 ранга Владимира Кондратова и военного комиссара Мурманской области Владимира Соловья. Они рассказали журналистам об особенностях начавшегося весеннего призыва.

В ходе текущей призывной кампании, которая уже стала шестой по счету для Северного флота, с момента включения в его состав военных комиссариатов, из Архангельской и Мурманской областей планируется призвать около 2 тысяч граждан. В муниципалитетах обоих регионов созданы 46 призывных комиссий. В военных комиссариатах подготовлены призывные и сборные пункты.

Отвечая на вопросы журналистов, капитан 1 ранга Владимир Кондратов пояснил, что все сборные пункты, находящиеся в зоне ответственности Северного флота, полностью обеспечены продовольствием и вещевым имуществом и отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям. Питание военнослужащих на сборных пунктах будет организовано в штатных столовых, а на период следования к месту службы в составе воинских эшелонов новобранцам будут выдавать индивидуальные рационы питания или кормить в вагонах-ресторанах.

В ходе весеннего призыва будет продолжена работа по отбору наиболее подготовленных граждан из числа выпускников вузов в научные роты, а из числа граждан, имеющих спортивные разряды в военно-прикладных видах спорта — в спортивные роты.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  ходе весеннего призыва на военную службу поступят 12 мурманских юнармейцев. В Арктику новобранцы будут направляться только в части, расположенные на острове Южный архипелага Новая Земля, как наиболее доступные для авиационного и морского транспорта.

Отправка первой партии новобранцев из Мурманска запланирована на 18 апреля.

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