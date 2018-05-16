На службу в подразделения УФСИН России по Мурманской области требуются специалисты-кинологи

Кинологическая служба УФСИН России по Мурманской области приглашает граждан Российской Федерации на службу в подразделения УИС региона в качестве специалистов-кинологов, способных по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

Приглашаются кандидаты в возрасте до 35 лет, проходившие службу в вооружённых силах РФ. Образование по специальности «кинология» приветствуется.

Кинологам УИС предоставляются те же социальные льготы, которыми обладают все сотрудники уголовно-исполнительной системы. Это и достойное денежное довольствие, и льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии, и выдача форменного обмундирования, и бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных медицинских учреждениях, и многое другое.

Более подробную информацию о прохождении службы в кинологических подразделениях УФСИН можно получить по телефонам (8152) 404-143, +7-951-2956433 (начальник кинологической службы УФСИН Андрей Владимирович Киричев).