На снижение общей рождаемости в Мурманской области повлияли женщины репродуктивного возраста

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в 2017 году демография Мурманской области характеризовалась снижением рождаемости, смертности и миграционной убыли населения.

Структурные изменения численности населения определяли динамику рождаемости. Продолжающееся сокращение численности женщин репродуктивного возраста (18-39 лет) в 2016 году к уровню 2015 года – на 3,3%, или 3,7 тысячи человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет – на 6,9% при общем снижении численности населения региона на 0,6%, отчасти обусловило снижение общей рождаемости в прошедшем году. По предварительным данным за 2017 год родилось 7820 детей, что на 8,3% меньше, чем в 2016 году. Коэффициент рождаемости снизился до 10,3 родившихся на 1000 населения против 11,2 в 2016 году.

В то же время благодаря системным мерам в сфере здравоохранения сохранялась нисходящая тенденция смертности населения. Число умерших сократилось на 4,4% (8351 человек против 8739 человек в 2016 году). Общий коэффициент смертности составил 11 умерших на 1000 населения, что на 0,5 промилле ниже значения 2016 года. Среди основных классов причин смерти смертность (число умерших на 100 тысяч населения) от болезней органов дыхания снизилась на 14,8%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней – на 8,4%, новообразований – на 6%, болезней системы кровообращения – на 5%. При этом отмечен рост смертности от болезней органов пищеварения (на 2,4%). От внешних причин умерло 887 человек, что на 0,7% меньше, чем в 2016 году. Коэффициент смертности от внешних причин остался практически на уровне предыдущего года и составил 117,1 на 100 тысяч населения.

Число детей, умерших в возрасте до года, составило 43 человека, что на 10 человек больше уровня 2016 года. Коэффициент младенческой смертности увеличился до 5,4 на 1000 родившихся против 3,8 в 2016 году. Основными причинами младенческой смертности являлись отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, и врожденные аномалии.

Таким образом, в связи с существенным снижением рождаемости по итогам года отмечена естественная убыль населения области -531 человек (в 2016 году – 209 человек). Коэффициент естественной убыли населения составил 0,7 человека на 1000 населения.

В прошедшем году в регионе отмечалось снижение миграционной убыли населения, в основном за счёт увеличения числа прибывших граждан из других регионов страны на фоне незначительного роста числа выбывших в них. В январе-ноябре она составила 3313 человек, что на 11,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года.