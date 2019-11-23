В Мурманской областной Думе комитет по социальной политике и охране здоровья рассмотрел проект областного бюджета на будущий год. Депутаты обсудили основные параметры проекта главного финансового документа региона на 2020 год и плановый период до 2022 года, в том числе, планируемые расходы на госпрограммы «Развитие здравоохранения» и «Социальная поддержка граждан».

Прозвучало, что на социальную поддержку в будущем году будет направлено более 16 миллиардов рублей, что составит свыше одной пятой части от общего объёма ассигнований на реализацию госпрограмм Мурманской области. На развитие здравоохранения предусмотрены более 13,7 миллиардоарублей, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – более одного миллиарда рублей. Около половины этих средств (шесть миллиардов рублей) планируется направить на обязательное медицинское страхование неработающего населения региона, 853 миллиона рублей – на бесплатное льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, полмиллиарда рублей – на приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи. Также в госпрограмме предусмотрены бюджетные инвестиции в капитальное строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Краснощелье.

В Мурманской областной Думе комитет по социальной политике и охране здоровья рассмотрел проект областного бюджета на будущий год. Депутаты обсудили основные параметры проекта главного финансового документа региона на 2020 год и плановый период до 2022 года, в том числе, планируемые расходы на госпрограммы «Развитие здравоохранения» и «Социальная поддержка граждан».

Прозвучало, что на социальную поддержку в будущем году будет направлено более 16 миллиардов рублей, что составит свыше одной пятой части от общего объёма ассигнований на реализацию госпрограмм Мурманской области. На развитие здравоохранения предусмотрены более 13,7 миллиардоарублей, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – более одного миллиарда рублей. Около половины этих средств (шесть миллиардов рублей) планируется направить на обязательное медицинское страхование неработающего населения региона, 853 миллиона рублей – на бесплатное льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, полмиллиарда рублей – на приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи. Также в госпрограмме предусмотрены бюджетные инвестиции в капитальное строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Краснощелье.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении с учетом предложений. В частности, правительству Мурманской области предложено при очередном уточнении областного бюджета предусмотреть увеличение объема бюджетных ассигнований на установление коэффициента индексации социальных выплат не менее 4%.

По мнению председателя комитета Надежды Максимовой, бюджет региона остается социально ориентированным: «Вопросы, которые связаны с финансированием здравоохранения в будущем году, приносят некоторое удовлетворение, потому как услышаны те проблемы, которые следовало незамедлительно решать. Сегодня в бюджете заложено более миллиарда рублей на разные направления развития этой сферы, в том числе средства, которые направляются на привлечение кадров – медицинская ипотека, стипендии студентам и ординаторам, обучающихсяя по целевому направлению. Вместе с этим есть пока нерешенные вопросы. Комитет предложил региональному правительству при корректировке бюджета предусмотреть средства на погашение кредиторской задолженности лечебных учреждений. К 1 октября этого года эта цифра приблизилась к отметке 513 миллионов рублей. Проблема остается на контроле депутатов Мурманской областной Думы, мы очень тесно работаем с областным правительством и профильным министерством, чтобы разрешить ситуацию».

Комитет также рассмотрел и рекомендовал Думе принять в первом чтении проекты Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты обсудили вопросы распределения средств фонда в будущем году. Согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС вырастут до 18 миллиардов рублей. Стоимость территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области в 2020 году составит 23 миллиарда 271,5 миллиона рублей.

По мнению председателя комитета Надежды Максимовой, бюджет региона остается социально ориентированным:

«Вопросы, которые связаны с финансированием здравоохранения в будущем году, приносят некоторое удовлетворение, потому как услышаны те проблемы, которые следовало незамедлительно решать. Сегодня в бюджете заложено более миллиарда рублей на разные направления развития этой сферы, в том числе средства, которые направляются на привлечение кадров – медицинская ипотека, стипендии студентам и ординаторам, обучающихсяя по целевому направлению. Вместе с этим есть пока нерешенные вопросы. Комитет предложил региональному правительству при корректировке бюджета предусмотреть средства на погашение кредиторской задолженности лечебных учреждений. К 1 октября этого года эта цифра приблизилась к отметке 513 миллионов рублей. Проблема остается на контроле депутатов Мурманской областной Думы, мы очень тесно работаем с областным правительством и профильным министерством, чтобы разрешить ситуацию».

Комитет также рассмотрел и рекомендовал Думе принять в первом чтении проекты Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты обсудили вопросы распределения средств фонда в будущем году. Согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС вырастут до 18 миллиардов рублей. Стоимость территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области в 2020 году составит 23 миллиарда 271,5 миллиона рублей.