ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Многогранность мира людей удивляет и радуетВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Как жить мужчине рядом с умной женой, которая ведёт себя как дура
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.11.19 07:40

На социальную поддержку в будущем году будет направлено более 16 миллиардов рублей

В Мурманской областной Думе комитет по социальной политике и охране здоровья рассмотрел проект областного бюджета на будущий год.  Депутаты обсудили основные параметры проекта главного финансового документа региона на 2020 год и плановый период до 2022 года, в том числе, планируемые расходы на госпрограммы «Развитие здравоохранения» и «Социальная поддержка граждан».

Прозвучало, что на социальную поддержку в будущем году будет направлено более 16 миллиардов рублей, что составит свыше одной пятой части от общего объёма ассигнований на реализацию госпрограмм Мурманской области. На развитие здравоохранения предусмотрены более 13,7 миллиардоарублей, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – более одного миллиарда рублей. Около половины этих средств (шесть миллиардов рублей) планируется направить на обязательное медицинское страхование неработающего населения региона, 853 миллиона рублей – на бесплатное льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, полмиллиарда рублей – на приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи. Также в госпрограмме предусмотрены бюджетные инвестиции в капитальное строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Краснощелье.

В Мурманской областной Думе комитет по социальной политике и охране здоровья рассмотрел проект областного бюджета на будущий год.  Депутаты обсудили основные параметры проекта главного финансового документа региона на 2020 год и плановый период до 2022 года, в том числе, планируемые расходы на госпрограммы «Развитие здравоохранения» и «Социальная поддержка граждан».

Прозвучало, что на социальную поддержку в будущем году будет направлено более 16 миллиардов рублей, что составит свыше одной пятой части от общего объёма ассигнований на реализацию госпрограмм Мурманской области. На развитие здравоохранения предусмотрены более 13,7 миллиардоарублей, в том числе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – более одного миллиарда рублей. Около половины этих средств (шесть миллиардов рублей) планируется направить на обязательное медицинское страхование неработающего населения региона, 853 миллиона рублей – на бесплатное льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, полмиллиарда рублей – на приобретение оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи. Также в госпрограмме предусмотрены бюджетные инвестиции в капитальное строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Краснощелье.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении с учетом предложений. В частности, правительству Мурманской области предложено при очередном уточнении областного бюджета предусмотреть увеличение объема бюджетных ассигнований на установление коэффициента индексации социальных выплат не менее 4%.

По мнению председателя комитета Надежды Максимовой, бюджет региона остается социально ориентированным: «Вопросы, которые связаны с финансированием здравоохранения в будущем году, приносят некоторое удовлетворение, потому как услышаны те проблемы, которые следовало незамедлительно решать. Сегодня в бюджете заложено более миллиарда рублей на разные направления развития этой сферы, в том числе средства, которые направляются на привлечение кадров – медицинская ипотека, стипендии студентам и ординаторам, обучающихсяя по целевому направлению. Вместе с этим есть пока нерешенные вопросы. Комитет предложил региональному правительству при корректировке бюджета предусмотреть средства на погашение кредиторской задолженности лечебных учреждений. К 1 октября этого года эта цифра приблизилась к отметке 513 миллионов рублей. Проблема остается на контроле депутатов Мурманской областной Думы, мы очень тесно работаем с областным правительством и профильным министерством, чтобы разрешить ситуацию».

Комитет также рассмотрел и рекомендовал Думе принять в первом чтении проекты Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты обсудили вопросы распределения средств фонда в будущем году. Согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС  вырастут до 18 миллиардов рублей. Стоимость территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области в 2020  году составит 23 миллиарда 271,5 миллиона рублей.

 

По мнению председателя комитета Надежды Максимовой, бюджет региона остается социально ориентированным:

«Вопросы, которые связаны с финансированием здравоохранения в будущем году, приносят некоторое удовлетворение, потому как услышаны те проблемы, которые следовало незамедлительно решать. Сегодня в бюджете заложено более миллиарда рублей на разные направления развития этой сферы, в том числе средства, которые направляются на привлечение кадров – медицинская ипотека, стипендии студентам и ординаторам, обучающихсяя по целевому направлению. Вместе с этим есть пока нерешенные вопросы. Комитет предложил региональному правительству при корректировке бюджета предусмотреть средства на погашение кредиторской задолженности лечебных учреждений. К 1 октября этого года эта цифра приблизилась к отметке 513 миллионов рублей. Проблема остается на контроле депутатов Мурманской областной Думы, мы очень тесно работаем с областным правительством и профильным министерством, чтобы разрешить ситуацию».

Комитет также рассмотрел и рекомендовал Думе принять в первом чтении проекты Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты обсудили вопросы распределения средств фонда в будущем году. Согласно представленному законопроекту, доходы ТФОМС  вырастут до 18 миллиардов рублей. Стоимость территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам в Мурманской области в 2020  году составит 23 миллиарда 271,5 миллиона рублей.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Евгений
21.11.19 13:23
Уважаемый Юрий, Вы невнимательно прочитали материал. В статье есть ссылка на 68-й приказ Минтранса, согласно которому требование об установлении районов перегрузки грузов с судна на судно обязательным
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Юрий
21.11.19 08:46
Перегрузка нефти на рейдовых перевалочных комплексах в Кольском заливе ведется почти два десятка лет. Первыми ее начали в ОАО ММП в 2001 году. Потом была "Тангра Ойл" с танкером "Трейдер", "Коммандит
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Д.О. Вернер
19.11.19 17:08
В настоящих капстранах профсоюзы социалистичнее наших...
Комментарий к новости:Профсоюз моряков Финляндии поддержит бастующих почтовиков масштабной акцией в портах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Война Фойла». Художественный сериал, 33 серия (16+)
-PRO ДеньгиБанки режут ставки по вкладам физлиц в рублях-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 628 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика