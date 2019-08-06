На социальные объекты Мурманской области начали подавать тепло, а отопление в жилые дома дадут на две недели раньше обычного срока

В связи с аномально низкими температурами, установившимися на территории Мурманской области, врио губернатора Андреем Чибисом принято решение о начале досрочной подачи тепла на социальные объекты региона.

Так, с сегодняшнего дня начинается подача тепла в поликлиники, больницы, дежурные детские сады и учреждения социального обслуживания Мурманска, Оленегорска и Ковдора. Эта работа будет продолжена и в других муниципалитетах региона, везде, где есть техническая возможность, подача тепла начнётся. Об этом на брифинге по подготовке к новому отопительному сезону сегодня сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский.

При этом министр отметил, что подать тепло в жилые дома сейчас технически невозможно. Отопительный сезон в этом году завершился лишь в конце июня. Плановые ремонты инженерных сетей и оборудования котельных, подготовка тепловых узлов и мазутного хозяйства, промывки сетей и опрессовки продолжаются и полностью будут завершены к концу августа. Эти работы обязательны и отвечают требованиям правил безопасности прохождения отопительного сезона.

Как подчеркнул Владимир Гноевский, по поручению главы региона Минэнерго Мурманской области ставит задачу перед муниципалитетами подготовить жилфонд к подключению систем теплоснабжения раннее обычного срока – не к 15-20 сентября, а уже к 1 сентября. То есть в этом году отопительный сезон в Мурманской области начнётся на две недели раньше.

«Мы понимаем, что холодно, но впереди нас ждёт 280 дней зимы. К ней нужно подготовить 120 котельных, 8000 км тепловых сетей и 9600 жилых зданий. Важно пройти зиму безопасно, надежно, с теплом и горячей водой. Но мы ставим задачу – к 1 сентября все муниципалитеты должны быть готовы к подаче тепла», – сказал Владимир Гноевский.