На СРЗ «Нерпа» идут работы по выводу из эксплуатации ПТБ «Лепсе»

ФГУП «Атомфлот» совместно с СРЗ «Нерпа» приступили к заключительной фазе проекта по выводу из эксплуатации ПТБ «Лепсе». На этой неделе начаты работы по транспортировке специализированных контейнеров из защитного укрытия «Лепсе» и загрузке их на т/х «Серебрянка».

Все операции и действия персонала, задействованного в работах, находятся под постоянным контролем инженерно-технических работников. На заводе в круглосуточном режиме ведётся контроль радиационной обстановки. На территориях проведения работ радиационная обстановка соответствует установленным контрольным уровням.