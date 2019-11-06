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Мурманская область. Арктика06.11.19 13:31

На СРЗ «Нерпа» один оператор будет управлять новой автоматизированной линией обработки металлопроката

На СРЗ «Нерпа» завершаются работы по настройке программного обеспечения автоматизированной линии обработки металлопроката (ЛОП) фирмы «Airblast B.V.» (Нидерланды), которая была приобретена судоремонтным заводом в рамках федеральной целевой программы модернизации производства.

В течение месяца на предприятии планируют провести пуско-наладочные работы, обучение операторов, после чего линия будет принята в эксплуатацию.

В комплексе с ЛОП будет задействована листоправильная машина, которая и раньше использовалась в корпусном цехе СРЗ. Все процессы, начиная с загрузки листа, до его очистки, обработки, окраски, сушки и выгрузки готового проката будут производиться автоматически. Управлять линией будет один оператор.

Как сообщает пресс-служба СРЗ «Нерпа», новая линия обработки проката обладает широким спектром возможностей и предназначена для полной подготовки металла в производство, что даёт возможность заводу реализовать судостроительные программы и участвовать в арктических проектах.

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