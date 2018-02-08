На СРЗ «Нерпа» завершилась уникальная операция по выгрузке реакторов с утилизируемого ледокола «Сибирь»

В Снежногорске в филиале судоремонтный завод (СРЗ) «Нерпа» завершена уникальная операция по выгрузке двух реакторов ОК900А с утилизируемого атомного ледокола «Сибирь».

Как сообщает пресс-служба Центра судоремонта, демонтаж реакторов атомной паропроизводящей установки (АППУ) специалистами завода проводился впервые по технологии, разработанной научно-исследовательским проектно-технологическим бюро «Онега».

До начала операции был выполнен необходимый комплекс мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность работ. Плавкран, с помощью которого проводилась выгрузка самых крупногабаритных частей АППУ, был дооборудован мощной платформой. Биологическая защита была установлена на кабину крана, что обеспечило полную безопасность работы крановщика.

Для проведения операции было приобретено специальное оборудование для плазменной резки и изготовлена дополнительная оснастка – грузоподъемные опоры и защитные кессоны, куда выгружались реакторы.

Операция по выгрузке одного 70-тонного реактора заняла три часа. Защитные кессоны с реакторами были перевезены на стапельную плиту и помещены в блок-упаковку, которая после герметизации в скором времени отправится в Сайда-губу на хранение.

До конца марта все работы по демонтажу АППУ будут завершены, а чистый корпус ледокола будет передан «Атомфлоту».