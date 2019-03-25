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Мурманская область. Арктика25.03.19 17:38

На стадионе «Льдинка» работы ведутся по графику

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по строительству нового корпуса мурманской детско-юношеской спортшколы № 6 на стадионе «Льдинка».

Стадион «Льдинка» является одним из центров для занятий спортом. Юные спортсмены занимаются здесь фигурным катанием, хоккеем с мячом, хоккеем с шайбой, а жители со всего округа проводят свой досуг.

В 2014 году на стадионе появилось первое современное здание для спортсменов, где оборудованы раздевалки, душевые, комната сухого жара (сауна), спортивный зал и помещения для отдыха. Также на территории стадиона была организована площадка, установлены турники, уличные тренажеры.

В настоящее время идет строительство нового корпуса, в котором появятся раздевалки для спортсменов и тренеров, раздевалки для людей с ограниченными возможностями здоровья, комнаты отдыха, мастерская по ремонту спортивного инвентаря, санузлы и душевые.

Реконструкция идёт в соответствии с графиком – строители завершают работы по устройству кладки наружных стен из газобетонных блоков.

Следует отметить, реконструкция стадиона не влияет на учебно-тренировочный процесс. Занятия не прекращаются ни на день.

Планируется, что к новому учебному году строительство тренировочного комплекса будет завершено.

– Внимательно посмотрел на сроки исполнения по объекту, условия муниципальных контрактов – жесткие, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Не правы те, кто думает, что город сам заказывает работы, сам их выполняет и сам принимает. Это не так. Мы проводим конкурсные процедуры, выбирая подрядчиков для тех или иных работ. Затем очень внимательно следим, как выполняются эти работы – и по качеству, и по срокам. Те, кто нарушают свои обязательства, наказываются штрафами.

Городские власти уделяют большое внимание развитию комфортной среды для занятий физкультурой и спортом.

За последние годы в столице Заполярья обновлено и построено 136 детских и спортивных площадок.

Среди крупных спортобъектов выделяются физкультурно-оздоровительные комплексы в жилом районе Росляково, на улице Капитана Копытова, спорткомплекс «Снежинка» (КП-2). В 2018 году в Ленинском округе появилась новая многофункциональная площадка на улице Аскольдовцев. Уже в этом году начнется реализация нескольких крупных проектов, в числе которых строительство спорткомплекса на улице Капитана Орликовой, стадиона с конькобежными дорожками возле ГСЦ «Авангард».

Комментарии

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Последние комментарии

Антонина
25.03.19 22:04
Энергичный дядечка, куда нас с ним занесёт? Что-то он исподлобья всё на подчинённых посматривает - даёт установку, как зомбирует!
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Сергей
25.03.19 21:03
Судя по его биографии нигде он особо и не пригодился скакал после института то туда, то сюда, вероятно спешили избавить от него. И с доходами странная история, у жены очень много , а он как-то что-то
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Колян
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какая-то риторика воинственная. Надеюсь, что этот московский налёт сойдёт быстро
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