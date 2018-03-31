ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Это удивительный мир спорта!ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Вычислить свою половинку, или Встречаем пару по одёжке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.03.18 14:50

На старт 45-го мурманского лыжного марафона вышли более тысячи спортсменов

Сегодня в мурманской Долине Уюта – кульминация 84-го международного Праздника Севера. Более тысячи лыжников из России, Беларуси, Эстонии, Казахстана, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, США, Австралии вышли на старт 45-го мурманского лыжного марафона.

Эта лыжная гонка по праву входит в пятерку лучших марафонов России серии «Russialoppet», с 2015 года включена в программу «Euroloppet». Одна из особенностей марафона в том, что на лыжне соревнуются профессионалы и начинающие, ветераны и молодёжь.

На старте спортсменов и любителей спорта приветствовала губернатор Марина Ковтун. «Наш марафон – гордость Заполярья. Он заслуженно известен по всей стране и за её пределами. В первую очередь потому, что демонстрирует подлинный спортивный дух, воплощает в себе настоящие спортивные ценности: честную борьбу, важность участия, а не победы и главное – равенство всех участников на старте», – сказала Марина Ковтун и пожелала марафонцам лёгкого снега и счастливого финиша.

Сегодня на старт мурманского марафона вышли олимпийские чемпионы – Анна Богалий, Ольга Зайцева и Алексей Петухов, а также семикратный участник Олимпийских игр и девятикратный победитель марафона Сергей Долидович.

Одновременно со взрослыми спортсменами на старт вышли и воспитанники детских садов. «Марш малышей» проводится в рамках Праздника Севера с 2015 года, юные лыжники выходят на специально подготовленную трассу длинной 200 метров.

Сегодня состоялась первая часть мурманского марафона, участники пробежали дистанции в 50 и 25 км свободными стилем. Завтра в 11 часов в Долине Уюта стартует гонка классическим стилем.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочём мусор, узнаем скоро
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 158 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
Комментарий к новости:В Мурманской области идёт тотальная проверка систем безопасности в местах массового пребывания граждан
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
Комментарий к новости:Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
Комментарий к новости:Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Реванш». Художественный сериал, (сезон 4, 14 серия) (16+)
-PRO ДеньгиДолгая зима сказалась на счетах за отопление весной-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 50 копеек, евро - на 54 копейки-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРегиональная власть не снимает с себя контроль за процессом, но избавляется от некоторых госполномочий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика