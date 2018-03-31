На старт 45-го мурманского лыжного марафона вышли более тысячи спортсменов

Сегодня в мурманской Долине Уюта – кульминация 84-го международного Праздника Севера. Более тысячи лыжников из России, Беларуси, Эстонии, Казахстана, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии, США, Австралии вышли на старт 45-го мурманского лыжного марафона.

Эта лыжная гонка по праву входит в пятерку лучших марафонов России серии «Russialoppet», с 2015 года включена в программу «Euroloppet». Одна из особенностей марафона в том, что на лыжне соревнуются профессионалы и начинающие, ветераны и молодёжь.

На старте спортсменов и любителей спорта приветствовала губернатор Марина Ковтун. «Наш марафон – гордость Заполярья. Он заслуженно известен по всей стране и за её пределами. В первую очередь потому, что демонстрирует подлинный спортивный дух, воплощает в себе настоящие спортивные ценности: честную борьбу, важность участия, а не победы и главное – равенство всех участников на старте», – сказала Марина Ковтун и пожелала марафонцам лёгкого снега и счастливого финиша.

Сегодня на старт мурманского марафона вышли олимпийские чемпионы – Анна Богалий, Ольга Зайцева и Алексей Петухов, а также семикратный участник Олимпийских игр и девятикратный победитель марафона Сергей Долидович.

Одновременно со взрослыми спортсменами на старт вышли и воспитанники детских садов. «Марш малышей» проводится в рамках Праздника Севера с 2015 года, юные лыжники выходят на специально подготовленную трассу длинной 200 метров .