На старт гонки героев «Заполярный рубеж» вышли более 60 команд

На территории строящегося военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в районе посёлка Кильдинстрой состоялся открытый чемпионат «Заполярный рубеж», организованный силами Северного флота.

В этом году в масштабных соревнованиях по бегу по пересеченной местности с преодолением препятствий приняли участие более 60 команд, состоящих из военнослужащих и гражданских жителей Мурманской области.

Организаторы чемпионата подготовили для участников сложный маршрут, многофункциональную трассу протяженностью пять километров оборудовали 20 искусственными препятствиями.

Приветствуя участников чемпионата «Заполярный рубеж», врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отметил, что в гонке героев нет проигравших, все команды проявили железную силу духа и волю к победе.

«Выйдя на старт, преодолев сложные препятствия и переступив финишную черту, вы в первую очередь преодолели себя. И еще раз наглядно показали всем, как можно достойно и интересно жить на Севере», – сказал врио губернатора.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев поблагодарил участников за активную жизненную позицию и подчеркнул, что в следующем году соревнования будут еще более масштабными и зрелищными.

Победителям открытого чемпионата «Заполярный рубеж» глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом, вице-адмирал Александр Моисеев в торжественной обстановке вручили памятные награды и грамоты.