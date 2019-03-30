На старт в первый день 46-го Мурманского лыжного марафона вышли 1160 спортсменов
Сегодня в спорткомплексе «Долина Уюта» был дан старт 46-му Мурманскому лыжному марафону, который проходит в рамках 85-го юбилейного Праздника Севера. В первый день состязаний – в гонке свободным стилем – приняли участие 1160 лыжников – представители 15 стран мира и 70 регионов России, в их числе Паралимпийская сборная команда страны по лыжным гонкам и биатлону.
Предварил основной старт детский забег «Марш малышей». Свою небольшую дистанцию в
«Сегодня особенно болеем за северян! Мы будем всячески поддерживать и развивать спорт в регионе! Желаю всем победы!», – поприветствовал лыжников врио губернатора.
Глава региона также обсудил с руководством областного спорт комитета и почетными гостями Праздника Севера – призерами и чемпионами зимних олимпийских игр разных лет – спортивный потенциал Мурманской области и перспективные направления, которые требуют большего внимания. Андрей Чибис особенно отметил Кировск как горнолыжный курорт и Териберку, которая все больше притягивает поклонников кайтинга.
«Кроме того, сегодня мы успели обсудить важный вопрос, как сделать так, чтобы лыжные прогулки стали доступными для всех жителей Мурманской области. Физическая культура сейчас – в приоритете», – подчеркнул Андрей Чибис.
Победителем первого дня Мурманского марафона стал призер Олимпийских игр в Ванкувере мурманчанин Алексей Петухов. Завтра, 31 марта, будет дан старт Мурманскому лыжному марафону классическим стилем.