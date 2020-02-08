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Мурманская область. Арктика08.02.20 17:10

На старт вышли детсадовцы, школьники и их родители

Восьмого февраля в Коле состоялось два спортивных праздника. В рамках тридцать восьмой «Лыжни России» и проекта партии «Единая Россия»  «Детский спорт» на старт вышли дошколята. После здесь же прошёл семейный забег на лыжах.

Открыли спортивные мероприятия секретарь местного отделения Кольского района партии «Единая Россия», глава администрации Кольского района Александр Лихолат, член партии «Единая Россия», глава Кольского района Андрей Малхасян и руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов города Колы, глава города Кола Светлана Чукарева.

- «Лыжня России» это одно из самых массовых и ожидаемых спортивных мероприятий для лыжников от Мурманска и до Камчатки, - отметил Андрей Малхасян. – Очень хорошо, что в этих заездах принимают участие и самые маленькие наши спортсмены, которые только ещё встали на лыжи.

- В Кольском районе очень любят лыжный спорт, - добавил Александр Лихолат. – У нас работают три освещенных лыжных трассы в Мурмашах, Коле и Туломе. В этом году мы запланировали строительство ещё одной трассы в Междуречье.

Уже по традиции начались забеги с весёлой разминки, которую провела серебряный призер ХХVIII летних Олимпийских игр в Афинах, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», председатель комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова.

Всего же в спортивном празднике приняли участие 10 команд воспитанников детских садов из Колы, Мурмашей, Молочного и Шонгуя. За ними на лыжню вышли ещё более 50 семейных команд, которые на скорость преодолели километровую трассу.

Проигравших в забегах не было, все участники получили дипломы и значки «ГТО», сообщает администрация Кольского района.

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