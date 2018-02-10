На стартах первых соревнований 58 Праздника Севера успешно выступили учащиеся из Североморска и Кандалакши

В Мурманске на лыжном стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялись соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях приняли участие 128 учащихся из 6 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, Кольский и Кандалакшский районы.

Юноши и девушки с 12 до 21 года участвовали в смешанных эстафетах 4 х 500 м , лыжных гонках от 50 м до 3 км и в снегоступинге от 25 до 400 м .

В смешанных эстафетах 4 х 500 м среди юношей и девушек 12-15 лет победу одержала команда Кандалакшского района, среди спортсменов 16-21 года первое место заняла команда ЗАТО г. Североморска.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в командном первенстве кубок победителя получила команда ЗАТО г.Североморска, на втором месте – команда Кандалакшского района, на третьем – команда г.Оленегорска.

Победители и призеры соревнований по лыжным гонкам награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, а участники, занявшие призовые места в снегоступинге получили медали Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».

8 лучших спортсменов из гг. Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Кандалакши в ноябре 2018 года будут представлять Мурманскую область в Вологде на соревнованиях по лыжным гонкам и снегоступингу Всероссийской зимней Спартакиады Специальной Олимпиады.