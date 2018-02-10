На стартах первых соревнований 58 Праздника Севера успешно выступили учащиеся из Североморска и Кандалакши
В Мурманске на лыжном стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялись соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях приняли участие 128 учащихся из 6 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, Кольский и Кандалакшский районы.
Юноши и девушки с 12 до 21 года участвовали в смешанных эстафетах 4 х
В смешанных эстафетах 4 х
Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в командном первенстве кубок победителя получила команда ЗАТО г.Североморска, на втором месте – команда Кандалакшского района, на третьем – команда г.Оленегорска.
Победители и призеры соревнований по лыжным гонкам награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, а участники, занявшие призовые места в снегоступинге получили медали Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».
8 лучших спортсменов из гг. Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Кандалакши в ноябре 2018 года будут представлять Мурманскую область в Вологде на соревнованиях по лыжным гонкам и снегоступингу Всероссийской зимней Спартакиады Специальной Олимпиады.