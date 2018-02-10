ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Учёные «перелистывают» интересные страницы из глубин вековПеречень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика10.02.18 07:00

На стартах первых соревнований 58 Праздника Севера успешно выступили учащиеся из Североморска и Кандалакши

В Мурманске на лыжном стадионе спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялись соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях приняли участие 128 учащихся из 6 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, Кольский и Кандалакшский районы.

Юноши и девушки с 12 до 21 года участвовали в смешанных эстафетах 4 х 500 м, лыжных гонках от 50 м до 3 км и в снегоступинге от 25 до 400 м.

В смешанных эстафетах 4 х 500 м среди юношей и девушек 12-15 лет победу одержала команда Кандалакшского района, среди спортсменов 16-21 года первое место заняла команда ЗАТО г. Североморска.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, в командном первенстве кубок победителя получила команда ЗАТО    г.Североморска, на втором месте – команда Кандалакшского района, на третьем – команда г.Оленегорска.

Победители и призеры соревнований по лыжным гонкам награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, а участники, занявшие призовые места в снегоступинге получили медали Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России».

8 лучших спортсменов из гг. Мурманска, Североморска, Оленегорска, Мончегорска, Кандалакши в ноябре 2018 года будут представлять Мурманскую область в Вологде на соревнованиях по лыжным гонкам и снегоступингу Всероссийской зимней Спартакиады Специальной Олимпиады.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКомитет ЗАТО в помощь
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 168 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ROSS
10.02.18 11:00
народ ликует!
Комментарий к новости:8 кандидатов на одно место
Sergey Kysil
10.02.18 10:58
А вон уже в облдуме говорят, что осенью начнут менять форму управления в Александровске. Ильиных так и говорит, поэтому и страсти накаляются, никто не хочет терять доходные места во власти и при этом
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
Ирина
10.02.18 08:27
не хочет общаться с народом нынешняя власть, забронзовела Сулаева.
Комментарий к новости:Перечень объектов по благоустройству территорий ЗАТО Александровск утверждён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире17:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области кредитов выдаётся больше, а задолженность по ним сокращается-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 62 копейки, доллар подрос почти на 50 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика