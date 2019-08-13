На строительство котельной в нп.Щукозеро необходимы дополнительные средства

13 августа председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В заседании принял участие глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков.

Перед началом заседания Владимир Евменьков от имени врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вручил Благодарственное письмо Наталье Антоновой, специалисту 1-й категории за оперативное, профессиональное и ответственное решение организационных вопросов. Благодарственными письмами главы ЗАТО г. Североморск были награждены директора ДК «Строитель» Евгений Самородин, ООО «Вертикаль» Игорь Соловьев и МУК «Городской центр ЖКХ ЗАТО г. Североморск» Константин Ухарев за проявленную инициативу, творческий подход и активное участие в организации и проведении 28 июля фестиваля «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск».

Общественная медаль «За морскую доблесть» была вручена Юрию Волощенко за особые заслуги в проведении военно-патриотической работы, содействующей поддержке ветеранского движения и укреплению флотских традиций».

Депутаты внесли изменения в бюджет, которые затронули его основные параметры. Так общий объём и расходов, и доходов увеличился на 12121,8 тысячи рублей. По общему объёму доходов бюджет вышел на показатели в 3237209,9 тысячи рублей, а по расходам – 3323608,3 тысячи рублей при дефиците бюджетных средств 86398,4 тысячи рублей. Увеличение доходной части бюджета произошло за счёт поступлений акцизов на нефтепродукты, платежей за использование природных ресурсов, от денежных взысканий и штрафов. Но большую часть этих поступлений – 9492,3 тысячи рублей, составили деньги за использование и реализацию имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Изменения по расходам осуществлены по обращениям главных распорядителей бюджетных средств.

Наибольшие изменения по расходам затронули раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство». Объём ассигнований увеличен на 10391,3 тысячи рублей, что связано с необходимостью строительства котельной в нп. Щукозеро.

Был заслушан отчёт о деятельности контрольно-счетной палаты ЗАТО г. Североморск за 2018 год и.о председателя КСП Ирины Алексеевой. За истекший период проведены два контрольных и 12 экспертно-аналитические проверок.

Депутаты внесли изменения в Положение о порядке списания муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

Приняты решения о согласовании передачи имущества в безвозмездное пользование. «Почте России» в Североморске-3 передано нежилое помещение для временного размещения отделения почтовой связи. Североморской общественной организации помощи животным «Право на жизнь» во временное пользование сроком на один год переданы котельная и склад твердого топлива, а также, здание бытовых помещений общей площадью 579,0 кв. метров, для размещения приюта бездомных (безнадзорных) животных. Это вызвано необходимостью организации места содержания безнадзорных животных, что в свою очередь позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, гуманным способом контролировать численность безнадзорных животных.

По предложению комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО г. Североморск депутаты внесли изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов.

С отчётом «О состоянии криминогенной обстановки и обеспечении правопорядка на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по итогам I полугодия 2019 года» перед депутатами выступил врио начальника межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной майор полиции Александр Дмитриевич Пермяков.