На строительство новой школы в Североморске будет привлечено 750 млн рублей из федерального бюджета

Для решения проблемы обучения школьников во вторую смену в Североморске будет построена новая, отвечающая всем требованиям федеральных образовательных стандартов школа на 1200 мест. В областном бюджете на эти цели средства уже заложены, софинансирование из федерального бюджета составит 750 млн рублей. Об этом сегодня заявила губернатор Марина Ковтун в ходе ежегодного отчёта о деятельности правительства региона.



Высокое качество общего образования в Мурманской области неизменно подтверждается результатами ЕГЭ, отметила Марина Ковтун. В регионе также успешно создается современная образовательная среда. С этой целью региональное правительство оказывает грантовую поддержку инновационному развитию школ.



Кроме того, в области создаются образовательные центры поддержки одаренных детей, такие как открывшийся в ноябре Региональный центр в Апатитах. С юными физиками и математиками здесь будут работать ведущие педагоги области, ученые Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр РАН» и других научных организаций региона. Настоящим прорывом минувшего года Марина Ковтун назвала открытие детского технопарка «Кванториум», который обеспечивает новый уровень технического и естественнонаучного творчества наших детей.



«Неделю назад я встречалась с ребятами, которые вернулись с форума «Шаг в будущее». Команда Мурманской области вновь завоевала Большой научный кубок – уже в пятый раз! Это, на мой взгляд, лучший показатель эффективности наших усилий», – подчеркнула Марина Ковтун.