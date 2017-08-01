На судне «Капитан Сулимов» работает группа следователей, расследующих уголовное дело по факту гибели четырёх членов экипажа

На российское рыбопромысловое судно «Капитан Сулимов», находящееся в порту Сунд Фарерских островов, прибыла группа специалистов в составе следователя и криминалиста Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. Они осмотрят место происшествия, произошедшего 13 июля 2017 года на промысле в Норвежском море, когда четыре члена экипажа, обнаружив задымление в помещении рыбомучной установки, вошли туда без изолирующих дыхательных аппаратов, в результате получив отравление угарным газом, приведшее к смертельному исходу.

По данному факту Мурманским следственным отделом на транспорте было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда).

В настоящее время допрошены все члены экипажа, проведены выемки документов, а также проведены иные, необходимые для расследования уголовного дела, следственные мероприятия.