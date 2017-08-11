На судне «Николь» освободили винт от трала, запустили двигатель

Как сообщает СКЦ «Росморречфлот», в сегодня в 3.00 буксир СМБ «Мурманрыба» отбуксировал АС РМН-0552 «Николь» (флаг РФ, порт приписки Мурманск) в бухту Кут, где РМН-0552 «Николь» запустил двигатель. С экипажем судна «Николь», состоящим из 4 человек, всё благополучно.

Как «Арктик-ТВ» вчера сообщало, в 7.30 9 августа по информации МСКЦ Мурманск траулер «Проект-1» при спуске трала произвёл намотку тралового мешка на винт. Судно находилось на промысле восточнее о. Кильдин Баренцева моря, хода нет. Для буксировки аварийного судна в Кольский залив следует буксир «Атрия».