Мурманская область. Арктика11.08.17 20:20
На судне «Николь» освободили винт от трала, запустили двигатель
Как сообщает СКЦ «Росморречфлот», в сегодня в 3.00 буксир СМБ «Мурманрыба» отбуксировал АС РМН-0552 «Николь» (флаг РФ, порт приписки Мурманск) в бухту Кут, где РМН-0552 «Николь» запустил двигатель. С экипажем судна «Николь», состоящим из 4 человек, всё благополучно.
Как «Арктик-ТВ» вчера сообщало, в 7.30 9 августа по информации МСКЦ Мурманск траулер «Проект-1» при спуске трала произвёл намотку тралового мешка на винт. Судно находилось на промысле восточнее о. Кильдин Баренцева моря, хода нет. Для буксировки аварийного судна в Кольский залив следует буксир «Атрия».
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