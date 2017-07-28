На суперрегион денег нет - реализация ряда арктических проектов будет отложена – Дмитрий Медведев

На совещании о расходах федерального бюджета на 2018–2020 годы в части обеспечения программ регионального развития, которое прошло вчера в правительстве России, Дмитрий Медведев, глава кабмина, заявил, что реализация ряда арктических проектов будет отложена. Ввиду дефицита ресурсов на развитие Арктики необходимо определить приоритетные направления, а часть менее важных проектов будут отложены на более поздний срок.

- Мы обсудим финансирование программ Северо-Кавказского федерального округа, Дальнего Востока, Байкальского региона, Калининградской области, Республики Карелия, Крымского полуострова, то есть Крыма и Севастополя, Арктической зоны. Этим регионам мы посвящаем отдельное совещание, - заметил Дмитрий Медведев.

- В одних регионах государственная поддержка должна дать достаточно быстрый эффект, - заметил глава правительства. - И Кавказ, и Карелия обладают огромным потенциалом с точки зрения развития промышленности, производства продуктов питания и, конечно, туризма. И там по-настоящему красивые места, где можно хорошо отдохнуть. В других регионах реализация проектов рассчитана на довольно долгий срок. Например, Арктика – здесь потребуется немало предварительных шагов, усилий. Нужно создавать опорные зоны развития, по возможности совмещая их с минерально-сырьевыми центрами, чтобы на их основе затем развивался весь регион (Арктическая зона – это такой не регион даже, это суперрегион), и для этого формировать правовую базу, вести научно-изыскательские работы. Там, где не хватает ресурсов – а там ресурсы действительно требуются огромные, – требуется определение приоритетов: что-то нужно переносить на более поздний срок, что-то делать немедленно.