На ТАРКР «Пётр Великий» прошли первые занятия с личным составом по специальности

На флагмане Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий» – состоялись первые занятия по специальности с личным составом боевых частей и служб корабля. Военнослужащие первой по счёту штурманской боевой части (БЧ-1) приступили к изучению теории навигации. Лекцию по основам штурманского дела им прочитал командир электронавигационной группы капитан-лейтенант Дмитрий Кашмаков.

В ракетно-артиллерийской боевой части внимание было уделено практическим занятиям на материальной части. Личный состав батареи универсального калибра в подбашенном отделении отрабатывал навыки по использованию механизмов подачи снарядов 130 миллиметровой артиллерийской установки АК-130, способной производить до 90 выстрелов в минуту.

В новом учебном году перед экипажем тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» стоят важные и ответственные задачи, решать которые по силам только профессионалам. Поэтому обучению личного состава командование уделяет первостепенное значение. Сначала свои знания и умения они будут совершенствовать в базе, а после подтверждения готовности к выполнению поставленных задач пройдут проверку военно-морской выучки в полигонах Баренцева моря, сообщает пресс-служба Северного флота.