На ТАВКР «Адмирал Кузнецов» проходит дефектация корпусных конструкций, палубы, переборок, помещений

Вот уже больше полугода прошло с тех пор, как крейсер «Адмирал Кузнецов» встал на долгосрочный ремонт. АО «10 СРЗ» принимает активное участие в проведении ремонтных работ на авианосце. В частности, были запланированы работы по выполнению предремонтного освидетельствования материальной части корабля.

10 судоремонтный завод единственный из контрагентов, который успешно справился с данным объёмом и представил отчётную документацию заказчику в установленные сроки и в соответствии с графиком. А недавно был подписан ещё один договор в рамках госконтракта на ремонт корпусных конструкций жилых помещений и коридоров.

Руководитель проекта АО 10 «СРЗ» Владимир Василько, курирующий проведение работ, рассказывает, что сделать это было непросто, но коллектив справился благодаря упорству и трудолюбию.

Теперь «десятка» перешла к выполнению работ по результатам предремонтного освидетельствования, а также по демонтажу оборудования механизмов и комплектующих, с последующей выгрузкой и доставкой на производственные площади завода для проведения дефектации и ремонта. На объекте в настоящее время производится дефектация корпусных конструкций, палубы, переборок, помещений, заявленных в декабре 2018 года. В круглосуточном режиме ведутся работы по сбору тяжёлого топлива и очистке топливных цистерн.

В этом году у 10 судоремонтного завода стоит задача выполнить два договора: по ремонту корпусных конструкций и по очистке с последующим ремонтом топливных цистерн.

«Мы добиваемся того, чтобы все работы проводились качественно и в срок. Моя основная задача - организация и руководство производственным процессом и соответствующий контроль. Пока у нас всё получается. Будем стремиться и дальше работать в таком режиме», - говорит Владимир Василько.