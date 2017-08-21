На Таймыре проведено межвидовое учение с высадкой морского десанта

Сегодня на Таймыре состоялось тактическое учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки.

В учении приняли участие экипажи кораблей, морские пехотинцы и арктические мотострелки Северного флота, авиация и подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), а также подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

По замыслу учения объединённой группировке сил СФ при поддержке авиации и спецназа ЦВО необходимо было отбить захваченный террористами плацдарм и обеспечить высадку техники морского десанта для дальнейшего наступления вглубь территории полуострова с целью обороны важного промышленного объекта в арктической зоне.

Розыгрыш боевых действий начался с нанесения авиационного удара по позициям условных террористов и заброски групп спецназа в тыл для корректирования артиллерийского огня с кораблей.

По полученным целеуказаниям боевые расчёты батарей АК-100 большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» открыли огонь по огневым точкам условного противника. Экипаж корабля, впервые принимавший участие в подобном учении на реке Енисей, успешно справился с поставленной задачей.

После подавления огневых точек условного противника вертолётами Ка-27ПС на побережье были доставлены группы военных инженеров, которые провели разминирование подходов к берегу и подготовили место высадки техники, обозначив его сигнальными фальшвеерами. Действия инженеров прикрывали морские пехотинцы, высадившиеся на быстроходных лодках с борта БПК «Североморск».

После подготовки места для высадки техники морского десанта к береговой линии друг за другом подошли большие десантные корабли «Георгий Победоносец», «Кондопога» и «Александр Отраковский». Из твиндеков кораблей было высажено способом «на упор» более 30 единиц колёсной и гусеничной техники морской пехоты, арктической бригады и соединения ВДВ: БТР-82А, БМД-3, МТ-ЛБВ, самоходные гаубицы «Гвоздика» и ТТМ-4902ПС-10.

В ходе высадки арктические мотострелки, морские пехотинцы и воздушные десантники отработали тактику совместных действий при ведении боя по захвату и удержанию берегового плацдарма.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, участники учения продемонстрировали высокий уровень боевой выучки и взаимопонимания при проведении совместной операции.