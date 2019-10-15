На Театральном бульваре сменили декорации

С сегодняшнего дня для мурманчан и гостей заполярной столицы открыт для посещения сквер, расположенный на Театральном бульваре. Напомним, за преображение этой территории в 2018 году проголосовали тысячи жителей областного центра, принявших участие в анкетировании по выбору мест для благоустройства.

Проект реконструкции зоны отдыха подготовили дизайнеры из муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы», при этом были максимально учтены пожелания горожан. Обновление выполнено в едином стиле с учётом исторических особенностей бульвара. Так, по обеим сторонам бульвара находятся панно и фигуры, соответствующие театральной тематике.

– Подрядчик уложился в срок, работа выполнена качественно и уже сегодня мы видим мурманчан, которые с удовольствием прогуливаются по дорожкам и фотографируются, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай. – Горожане просили увеличить количество скамеек, мы прислушались к пожеланиям – в настоящий момент в сквере их более 40.

Для маленьких жителей областного центра работают сразу две детские площадки с качелями, каруселями и горками. Любители интересных фотографий оценят архитектурные формы, такие как «Дама с собачкой», «Театр теней», «Часы с лирой» и многие другие.

Стоит отметить, что сквер на Театральном бульваре один из трех объектов, который в этом году реконструируется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также в этом году в Мурманске обновляют два сквера: возле Мурманской государственной универсальной областной научной библиотеки и возле здания Мурманской областной Думы. Кроме того, продолжается реконструкция участка набережной Семёновского озера в районе остановки «Улица Гагарина».