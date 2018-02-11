На территории дробильно-обогатительной фабрики АО «Олкон» погибла машинист конвейера

10 февраля в следственный отдел по городу Мончегорск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении на территории дробильно-обогатительной фабрики АО «Олкон» тела женщины без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

По имеющимся у следствия данным, во время проведения работ произошло обрушение конструкции для подачи железорудного концентрата, в результате чего погибла работница (1971 года рождения), являющаяся машинистом конвейера.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины смерти. По результатам проверки, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято соответствующее решение.