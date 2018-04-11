На территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр состоится принудительный спуск лавин

Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа. Да, заработная плата водителя наземного ГЭТа и заработная плата руководства предприятия очень разнятся. ОЧЕНЬ РАЗНЯТСЯ, горожане и гости города-героя! Хотя 100 акций предприятия принадлежат Администра Комментарий к новости: Сообщение «СеверПоста» возмутило руководителя и коллектив АО «Электротранспорт»

Владимир Владимирович Долинин, водитель наземного ГЭТа, читающий стихи своим пассажирам. Если закроют маршрут наземного ГЭТа № 10, то нас - ветеранов наземного ГЭТа - меня, Екатерину Немченко и других водителей отправят на заслуженный отдых. Да, нам уже немало лет: мне 63 года, а Екатерин Комментарий к новости: Сообщение «СеверПоста» возмутило руководителя и коллектив АО «Электротранспорт»