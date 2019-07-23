На территории государственного природного заказника регионального значения «Кутса» проведён природоохранный рейд

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области совместно с ГОКУ «Дирекция (администрация) ООПТ регионального значения» и ГОКУ «Кандалакшское лесничество провели комплексный природоохранный рейд на землях лесного фонда, в т.ч. границах государственного природного заказника регионального значения «Кутса».

В ходе рейдового мероприятия были выявлены 4 нарушения природоохранного законодательства, а в отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях (АПН), в т.ч.: два дела по ст. 8.39 КоАП РФ за нарушение режима ООПТ «Кутса», одно дело по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах и одно дело по ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ за нарушение Правил санитарной безопасности в лесах. В дальнейшем, после рассмотрения материалов дел об АПН на нарушителей могут быть наложены административные штрафы в размере от 1,5 до 4-х тысяч рублей.

Сотрудниками МПР Мурманской области и подведомственных учреждений проведена разъяснительная работа с более чем 30 участниками туристических групп и индивидуальными туристами по соблюдению требований действующего природоохранного законодательства и ответственности за его нарушение.