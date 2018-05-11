В целях обеспечения безопасности дорожного движения, выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии, 12 мая 2018 года на территории Кандалакшского района пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В этот же день сотрудники ГИБДД проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».

Спиртное и управление автомобилем – вещи несовместимые. Алкоголь крайне пагубно влияет на водителя и человек, управляя машиной в нетрезвом виде, рискует спровоцировать аварийные ситуации.

Так, например, 2 мая в 12 часов 10 минут на 1107-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем марки «ВАЗ-2112», при движении задним ходом допустил столкновение со стоящим транспортным средством «КаМАз». Прибывшими на место ДТП сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2112» находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был отстранен от управления транспортным средством. Наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 0,592 мг на литр выдыхаемого воздуха.

5 мая в 21 час 35 минут сотрудники Госавтоинспекции, осуществляющие контроль за дорожным движением, получили сообщение о том, что на улице Кировская произошло ДТП. Прибыв на место ДТП автоинспекторы установили, что водитель, управляя автомобилем марки «Ниссан», при движении задним ходом допустил наезд на припаркованное транспортное средство «Митсубиси». Мужчина имел характерные признаки алкогольного опьянения. Наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1,392 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Госавтоинспекция Кандалакши напоминает автовладельцам, что управление любым транспортным средством после употребления алкоголя недопустимо. Даже незначительное количество слабоалкогольного напитка снижает внимательность. Снижается также скорость реакции, и для предотвращения дорожно-транспортного происшествия нетрезвому водителю может не хватить времени.

Граждане о замеченных фактах нетрезвого вождения могут сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону: 8 (81533)5-21-10 или 02.