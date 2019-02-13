На территории Мурманска начинает работу новый социальный проект

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная «Городскому клубу старшего поколения», в которой приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, депутат Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева.

Клуб создан с учётом интересов пожилых мурманчан, особенностей здоровья и предпочтений, и является, безусловно, интересной и позитивной альтернативой стереотипному образу жизни старшего поколения россиян.

– Цель проекта – внимание и забота о горожанах старшего поколения, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Главное – не возраст, а жизненная активность. Работа «Городского клуба старшего поколения» сделает более насыщенной жизнь нашего города.

В рамках проекта для участников клуба будут организованы мероприятия в таких важных для каждого сферах, как здоровый образ жизни и спорт, финансы, основы юридической и компьютерной грамотности, дизайн, творчество и домоводство, обучение практическому решению конкретных вопросов и проблем в различных жизненных ситуациях.

– Создание такого городского клуба – благое дело для пожилых людей, – прокомментировала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Этот проект позволит им больше общаться, даст дополнительную возможность для самообразования, позволит изменить свою жизнь к лучшему. Самое главное – почувствовать себя нужными и востребованными.

Участниками социального проекта администрации города Мурманска «Городской клуб старшего поколения» могут стать мурманчане в возрасте от 55 лет. Чтобы принять участие в программе, необходимо написать заявление, либо обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округах. Каждый член клуба получит именную карту, подписанную главой администрации города Мурманска.

В рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» организацию нового городского клуба поддержал региональный координатор, депутат Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев.

– Мурманск первым из муниципальных образований включился в профилактическую работу, создав «Городской клуб старшего поколения», – рассказал Евгений Тарбаев. – Мы предоставили возможность прохождения обследования без очереди в городской поликлинике № 1 при предъявлении карточки члена клуба.