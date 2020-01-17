На территории Мурманского морского торгового порта завершилось строительство нового производственного объекта

В Мурманском морском торговом порту завершилось строительство нового объекта – склада открытого хранения товарно-материальных ценностей. Проект был реализован при участии специалистов отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства в рамках программы централизации складского хозяйства АО «ММТП».

Как пояснила заместитель директора по развитию АО «ММТП» Елена Кокорева, строительство этого объекта было достаточно сложной технологической операцией, которая включала демонтаж старых сооружений и возведение новых. Ранее на этой территории располагались обветшавшие деревянные склады и неиспользуемые помещения здания лесокомплекса ремонтно-строительного участка: пилорама, сушильные камеры, остывочное отделение, эстакады, электрощитовая.

«Портовики совместно с проектной организацией разработали план демонтажа конструкций лесоцеха и переноса действующей трансформаторной подстанции №13 на новое место расположения. В связи с тем, что данные помещения прилегали к основному зданию ремонтно-строительного участка, дополнительно была произведена его реконструкция и облагораживание с учетом всех требований пожарной и промышленной безопасности», - сказала Елена Кокорева.

После подготовки и очистки территории, подрядная организация приступила к строительству склада открытого хранения товарно-материальных ценностей и ремонту дорожного покрытия, ведущего к нему. В целом общая площадь строительства составила 4 000 кв. метров, а сам склад занимает порядка 1 700 кв. метров. Он предназначен для хранения таких крупногабаритных товарно-материальных ценностей, как прокат черных металлов и профиль, катушки с кабелями и тросами, транспортерные ленты, габаритные и тяжеловесные запчасти в таре и упаковке, а также крупные агрегаты для перегрузочной техники.

В настоящий момент все строительные работы завершены и объект находится в процессе передачи в эксплуатацию службе материально-технического снабжения АО «ММТП».