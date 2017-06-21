На территории Мурманской области ликвидировано 7 лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Мурманской области обнаружено и ликвидировано силами ГОБУ «Мурманская авиабаза» 7 лесных пожаров на площади 281,3 га. Причинами возникновения пожаров предположительно послужило неосторожное обращение с огнём местного населения.

Условия тушения трёх из обнаруженных пожаров были усложненными в связи с усилением ветра, большой крутизной склонов, отсутствием источников воды. Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, в таких случаях лесные пожары могут распространяться на очень большие территории. Все пожары ликвидированы силами ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов». Угрозы населению и объектам экономики допущено не было.