На территории Мурманской области наблюдается циркуляция вирусов негриппозной этиологии

В Мурманской области с 6 по 12 ноября наблюдалась низкая интенсивность эпидемического процесса, уровень заболеваемости ОРВИ соответствует сезонному периоду года, показатели заболеваемости ниже расчётных эпидемических величин. По результатам вирусологического мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ на территории региона наблюдается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

Как сообщает Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, в регионе завершена плановая иммунизация против гриппа в предэпидемический сезон 2017-2018 годов, но продолжается проведение сезонной иммунизации населения против гриппа за счёт прочих источников финансирования. В целом, охват населения прививками составил 40,9%.