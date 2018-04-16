На территории Мурманской области началось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход»

С 16 по 29 апреля на территории Мурманской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Внимание экипажей ДПС будет направлено и на водителей, не предоставляющих пешеходам преимущества в движении на пешеходных переходах. В регионе планируется проведения комплекса профилактических бесед с гражданами всех возрастных групп.

Госавтоинспекция напоминает северянам о том, что пересекать проезжую часть разрешено только в установленных местах - после того, как вы убедились в абсолютной безопасности своего маневра. Кроме того, при переходе дороги рекомендовано отвлечься от гаджетов - убрать мобильный телефон, снять наушники и сконцентрировать внимание на своем движении. Для обеспечения достаточного обзора и объективной оценки дорожной ситуации необходимо снять либо убрать предметы и элементы одежды, закрывающие обзор (зонты, капюшоны и т.д.).