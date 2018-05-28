На территории Мурманской области открыт сезон лицензионного лова сёмги

В связи с тем, что на территории Мурманской области открыт сезон лицензионного лова семги, региональный комитет по ветеринарии напоминает всем рыбакам-любителям о необходимости соблюдения правил при осуществлении рыбалки.

Каждый рыболов должен знать признаки наиболее распространённых болезней рыб, чтобы уберечь водоёмы нашего региона от заражений.

Гиродактилез – опасное заболевание многих пресноводных рыб, но не опасно для человека и других видов животных. Возбудитель болезни – гиродактилюс – распространяется через воду и рыбу, поселяясь на коже и плавниках рыб, при массовом заражении нарушает нормальное функционирование кожного покрова. Поврежденная кожа уже не защищает от инфекции грибов и бактерий, рыба погибает. Паразит может распространяться и в водоемах Мурманской области, любительское рыболовство увеличивает риск его распространения, так как микроскопические черви могут сохраняться живыми в слизи, оставшейся на рыболовной одежде и снастях, а также на свежей или выпотрошенной рыбе.

Комитет по ветеринарии призывает любителей рыбалки придерживаться простых правил, ведь попав однажды в лососевую реку, гиродактилюс поражает всю молодь семги и в течение нескольких лет истребляет ее.

Для предотвращения распространения заболевания необходимо соблюдать следующие правила:

1. Лодки и байдарки, а также рыболовные снасти и принадлежности (катушки, удилища, приманки, сачки, сети, резиновые сапоги, рыбацкие штаны, инструменты для чистки рыбы), завозимые на водоемы Мурманской области из других областей и из других водоемов внутри региона, должны быть абсолютно сухими или же продезинфицированными перед вводом использованием;

2. Рыба, пойманная в одном водоёме, не должна потрошиться и обмываться в другом водоеме.

3. Ёмкости для воды, наполненные в одном водоёме, не должны опустошаться в другом;

4. Трюмная вода лодки при её перемещении не должна попасть в другой водоём;

5. Не следует использовать наживную рыбу, изъятую из одного водоёма, в другом;

6. Лодки, байдарки и прочий инвентарь должны быть продезинфицированы в том случае, если они не являются абсолютно сухими;

7. Рыболовный инвентарь (снасти) следует обрабатывать дезинфицирующим раствором 3-5 минут.

Комитет по ветеринарии Мурманской области обращается с просьбой ко всем рыбакам любителям соблюдать правила при осуществлении рыбалки, а также в случаях обнаружения поражений или гибели рыбы в водоемах Кольского полуострова информировать ветеринарную службу Мурманской области.