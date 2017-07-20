На территории Мурманской области отмечается снижение подростковой преступности

В первом полугодии текущего года органами прокуратуры Мурманской области в сфере защиты прав несовершеннолетних выявлено 4485 нарушений закона. В целях их устранения и предупреждения принесен 551 протест, заявлено 519 исков, объявлено 97 предостережений, 174 лица привлечено к административной ответственности, внесено 542 представления, по результатам рассмотрения которых в дисциплинарном порядке наказано 499 лиц, направлено 25 материалов в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по которым возбуждено 24 уголовных дела.

Прокуроры реагировали на нарушения законов об образовании, о труде, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Благодаря вмешательству прокуроров восстанавливались социальные права детей-инвалидов и детей-сирот.

Активно использовали прокуроры судебный способ защиты несовершеннолетних от информации, наносящей вред их здоровью и нравственности, побуждающей к совершению преступлений и правонарушений. С целью устранения нарушений приняты меры реагирования к органам внутренних дел, учреждениям образования и социальной защиты, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, работодателям, органам государственной власти и местного самоуправления.

На территории области зарегистрировано снижение подростковой преступности (-47,67%) и её удельного веса (с 6,38% до 4,0%).

Криминальная обстановка улучшилась во всех городах и районах области, кроме г.Полярные Зори (+400%) и Кольского района (+36,36%).

О состоянии законности в сфере соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних и необходимости принятия мер прокуратурой области проинформированы губернатор Мурманской области, федеральный инспектор по Мурманской области, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области.