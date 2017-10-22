Мурманская область. Арктика22.10.17 13:43
На территории Мурманской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход»
С целью профилактики аварийности и пресечения нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, на территории Мурманской области с 23 по 29 октября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
В рамках данного мероприятия будут проведены рейды с привлечением представителей общественных организаций и объединений. Кроме того, будут организованы проверки состояния технических средств организации и регулирования дорожного движения в местах расположения регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.
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