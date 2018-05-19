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Мурманская область. Арктика19.05.18 14:59

На территории Мурманской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание дети!»

Мероприятие начнется с 21 мая и продлится до 03 июня 2018 года. По итогам 4 месяцев 2018 года на территории Мурманской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, в которых 44 ребенка получили травмы различной степени тяжести, 1 ребенок погиб.

Из 44 пострадавших детей 23 являются пассажирами. Погибший ребенок также является пассажиром. 20 несовершеннолетних получили травмы в качестве пешеходов. Зарегистрировано 1 ДТП с участием ребенка, управляющего снегоходом.

В связи с возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков проблема детского дорожно-транспортного травматизма  остается одной из самых важных.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, обеспечения безопасности несовершеннолетних в период с 21 мая по 03 июня 2018 года в Мурманской области пройдет первый этап профилактического мероприятия «Внимание дети!».

Сотрудниками Госавтоинспекции будет реализован комплекс мер, направленных на профилактику детской аварийности и пресечению нарушений ПДД со стороны как несовершеннолетних, так и взрослых участников дорожного движения.

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