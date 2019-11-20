По данным оперативного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, на 46-й календарной неделе текущего года (11-17 ноября) заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в нашем регионе находится на неэпидемическом уровне.

В настоящее время на территории Мурманской области регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ, грипп не регистрируется. Во всех возрастных категориях превышения эпидемического порога нет. Отмечен рост зарегистрированных случаев заболевания ОРВИ.

По данным вирусологического мониторинга заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.

В области продолжается прививочная кампания против сезонного гриппа. За счёт всех источников финансирования привито свыше 45,0%от численности населения Мурманской области.