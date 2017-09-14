На территории Мурманской области с 18 по 26 сентября будет проходиться ОПМ «Автобус»

Её цель - повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.

В период проведения мероприятия будет вестись контроль за: соблюдением, водителями транспортных средств, требований нормативных документов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения; эксплуатацией технически неисправных транспортных средств; надзор за соблюдением водителями пассажирских транспортных средств режима труда и отдыха.

Внимание сотрудников Госавтоинспекции будет обращено на выявление и пресечение нарушений требований законодательства в области безопасности дорожного движения и в сфере предпринимательской деятельности при контроле за движением автобусов в межрегиональном сообщении.

Особый жёсткий контроль будет за техническим состоянием автобусов, используемых для перевозки детей. За выпуск на линию технически неисправных автобусов должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности.