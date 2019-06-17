На территории Мурманской области стартует профилактическое мероприятие «Автобус»

С 17 по 25 июня текущего года на территории Мурманской области будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», основной целью которого является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также пресечение нарушений правил дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Во время проведения операции сотрудники Госавтоинспекции проверят документы, техническое состояние транспортных средств, а также состояние их салонов и находящихся в них посторонних предметов. Особое внимание дорожных полицейских будет уделено обеспечению безопасности при перевозке пассажиров, в том числе в маршрутных такси.

При выявлении фактов нарушений Правил дорожного движения водителями автобусов будут применяться меры административного воздействия к юридическим и должностным лицам, сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.