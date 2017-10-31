На территории Мурманской области за прошедшие пять лет были упразднены четыре населенных пункта

Каждые пять лет региональное Министерство юстиции переиздает официальный справочник административно-территориального устройства Мурманской области. Изданный в 2017 году справочник отражает административно-территориальное деление области с учетом изменений, произошедших за последние пять лет.

Кроме данных о количестве населенных пунктов и численности населения по области, справочник содержит наименования административно-территориальных единиц и их административных центров; наименования населенных пунктов, входящих в состав административно-территориальных единиц; реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации и Мурманской области, устанавливающих границы административно-территориальных единиц; перечни городских и сельских населенных пунктов.

Сейчас в состав Мурманской области входят 136 населенных пунктов: 16 городов, 11 поселков городского типа, 27 сёл, 63 населенных пункта и 19 железнодорожных станций.

С 2012 года по настоящее время на территории области на основании указов президента Российской Федерации были изменены границы закрытых административно-территориальных образований города Североморска и Александровска и границы прилегающих к ним муниципальных образований города Мурманска, сельского поселения Междуречье Кольского района и Кольского района соответственно.

Кроме того, на территории области упразднены четыре населенных пункта. Село Дроздовка (ЗАТО г. Островной), населенный пункт Маяк Тювагубский (Кольский район) и населенный пункт Октябрьский (г. Кировск с подведомственной территорией) упразднены в связи с отсутствием проживающего населения. Посёлок городского типа Росляково (ЗАТО г. Североморск) упразднен в связи с его присоединением к городу Мурманску..