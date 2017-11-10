На территории Мурманской области запущено цифровое региональное телевидение – сегодня работу начало оборудование для трансляции региональной врезки ГТРК «Мурман» в программах «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России». С сегодняшнего дня практически все жители региона смогут смотреть местные новости, актуальные интервью, итоговые и специальные программы телерадиокомпании.

В церемонии запуска цифрового регионального телевещания приняла участие губернатор Марина Ковтун. Глава региона назвала это событие серьёзным прорывом и большим шагом по устранению цифрового неравенства в области. Во исполнение указа президента России «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» в Мурманской области была проделана огромная работа. Запущено 46 новых объектов вещания, в результате большинство жителей края имеют возможность принимать 10 основных российских телеканалов. А теперь к этому пакету добавляются ещё и передачи мурманского телевидения. С сегодняшнего дня их смогут увидеть 98% северян.

«Работа ещё не закончена. В 2019 году нас ждёт запуск второго мультиплекса каналов. Сегодня, видя промежуточные результаты, я совершенно не сомневаюсь, что все планы будут реализованы полностью и в срок», – сказала Марина Ковтун.