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Мурманская область. Арктика23.03.18 15:32

На территории около Семёновского озера начнётся реконструкция сразу двух участков

Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил набережную Семёновского озера.

Участок набережной Семёновского озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина» будет реконструирован по итогам рейтингового голосования за проекты благоустройства общественных территорий города Мурманска, которое состоялось 18 марта в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Мурманчане проявили активное участие в приоритетном проекте — за объекты благоустройства общественных зон проголосовал 66841 человек. Отмечать можно было сразу несколько пунктов в списке.

— Правильно будет говорить не о выборе объектов для благоустройства, а об определении порядка осуществления этих проектов. Проведена большая совместная работа не только городской администрацией, архитекторами и дизайнерами, но и горожанами: нельзя забывать о том количестве идей, которое было внесено мурманчанами на этапе сбора предложений — более полутора тысяч анкет, — отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — Итоговые 19 объектов — это план на много лет вперед. Уже в этом году мы начнем осуществление первых трех проектов, затем наступит очередь остальных.

Благодаря неравнодушию мурманчан уже на первом этапе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году зеленые зоны будут обновлены во всех трех округах областного центра: это сквер в районе дома № 31 по улице Шабалина, Театральный бульвар, участок набережной Семеновского озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина» и другие.

Реконструкция зоны отдыха на Семёновском озере в этом году продолжится сразу на двух участках. В муниципальную программу уже включена вторая очередь строительства пешеходной связи до памятника стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны, теперь, в соответствии с результатами рейтингового голосования, добавится еще один объект — участок набережной Семеновского озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина».

— Во время обсуждения появились дополнительные предложения от горожан, самые удачные внесены в проект. Сейчас наступает этап экспертной проверки проектно-сметной документации. Летом стартует первый этап реконструкции участка в районе остановки «Улица Юрия Гагарина», строительные работы рассчитаны на два года, — рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Согласно дизайн-проекту, на территории планируется обустройство дополнительных пешеходных и велодорожек, устройство прогулочной зоны. Также будет снесено здание, расположенное в районе остановки, на его месте появится строение с несколькими функциональными помещениями: кафе, прокат спортинвентаря и другие. На крыше будет обустроена смотровая площадка.

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