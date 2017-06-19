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Мурманская область. Арктика19.06.17 08:58

На территории промышленной площадки ООО «ЦСМ» в Кировске пострадал слесарь-ремонтник ООО «КИМ»

Прокурор г.Кировска Юрий Кочевинов признал законным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту несчастного случая, произошедшего на производстве.

Установлено, что на территории промышленной площадки ООО «ЦСМ» в Кировске при выполнении слесарем-ремонтником ООО «КИМ» работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования произошло самопроизвольное движение конвейерного става установки «Сандвик» по наклонным направляющим, вследствие чего слесарь-ремонтник оказался зажатым между натяжным барабаном конвейера и металлоконструкцией установки.

В результате несчастного случая работник получил телесные повреждения в виде тупой травмы живота с разрывами III и VI сегментов печени, множественными разрывами большого сальника, внутрибрюшного кровотечения, которые согласно заключению эксперта причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В рамках уголовного дела будет дана оценка действиям лиц ООО «КИМ» и ООО «ЦСМ», ответственных за соблюдение требований охраны труда лиц.

Ход расследования уголовного дела находится под надзором в прокуратуре города.

За совершение указанного преступления лицо наказывается штрафом в размере до 400 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

 

 

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